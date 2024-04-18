TSYD Samsun Şubesi Yönetimi Samsun Valisi'ni Ziyaret Etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Şube başkanı Murat Sandıkçı ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, Vali Tavlı'ya şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Vali Tavlı, sporun birleştirici yönüne dikkati çekerek, 'Spor turizminde atılımlar yapıp Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz.' ifadesini kullandı. Vali Tavlı, Sandıkçı'ya 'Atatürk Onur Anıtı' tablosu hediye etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Şube başkanı Murat Sandıkçı ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, Vali Tavlı'ya şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Vali Tavlı, sporun birleştirici yönüne dikkati çekerek, "Spor turizminde atılımlar yapıp Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Vali Tavlı, Sandıkçı'ya "Atatürk Onur Anıtı" tablosu hediye etti.