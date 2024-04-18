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Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

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Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, İl Kültür ve Turizm Müdürü, akademisyenler, kurum il müdürleri ve öğrenciler belediye binası önünde toplandı. Katılımcılar davul zurna eşliğinde Atatürk Parkı'na yürüdü ve etkinlik halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Gümüşhane'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası İsmail Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Turizm Fakültesi akademisyenleri, kurum il müdürleri ve öğrenciler, belediye binası önünde toplandı.

Katılımcılar, davul zurna eşliğinde Atatürk Parkı'na yürüdü.

Etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Turizm Haftası Gümüşhane Rektör Turizm Güncel Haberler

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