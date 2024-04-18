Atatürk Üniversitesi, 2023 yılında yapılan patent başvuruları için ödül töreni düzenledi

Akademik alanda yapılan başarılı çalışmaları ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda gerçekleştirdiği törenlere bir yenisini daha ekledi. 2023 yılında yapılan patent başvuruları kapsamında ödül almaya hak kazanan öğretim üyeleri ile onlara eşlik eden grup üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda bir araya geldi.

2023 yılı akademik dönemde, 97 ulusal 43 uluslararası olmak üzere toplamda 140 Patent başvurusunda bulunan öğretim üyeleri başarı belgelerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın elinden aldı.

Fikri mülkiyet hakları koordinatörlüğü, başarının öncüsü oldu

Ödül töreni, Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü Doç. Dr. Nejdet Gültepe'nin yapmış olduğu bilgilendirme sunumu ile başladı. Patent başvurularında Doğu Anadolu'da 1. olan Atatürk Üniversitesinin ulusal başvurular değerlendirildiğinde 5'inci, uluslararası başvurdu ise 3. sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Gültepe, bunun yaygın etkisinin değerlendirildiğinde üniversite açısından önemli olduğu gibi Erzurum açısından da değerli olduğunu vurguladı.

Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörünün kurulması ile birlikte yapısal değişikliklere gidildiğini belirten Gültepe, daha önce patent başvurularını BAP projeleri üzerinden yapıldığını ancak şimdi koordinatörlük bünyesinde oluşturulan kayıt üzerinden yapıldığını belirterek, patent alanında elde edilen bu atılımın öncüsü olan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken'e ve tüm akademisyenlere teşekkür etti.

"Dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek seviyeye ulaştık"

Tüm konukların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Her ay düzenli olarak akademik teşvik töreni düzenlediklerini dile getiren Rektör Çomaklı, yine bir ödül töreninde başarılı akademisyenlerle bir araya geldiklerini ve bu kapsamda 2023 yılında yapmış oldukları patent başvuruları doğrultusunda ödül almaya hak kazanan akademik personel ve çalışmaları gerçekleştirdikleri ekipleriyle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tören vesilesiyle bir müjdeyi daha akademisyenlerle paylaşan Rektör Çomaklı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından daha önce akredite edilen Atatürk Üniversitesinin yeniden akredite edildiğini söyledi. Gerek Araştırma Üniversitesi statüsü gerekse yeniden tekrar verdiği eğitimin akredite edilmesi ile ülke yükseköğretimi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını aktaran Rektör Çomaklı, programların akredite edilmesi noktasında da zirvede olduklarının bilgisini paylaştı.

Rektör Çomaklı: "Tüm alanları profesyonel ellere teslim ettik"

Kurum olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu süreçte kendilerine destek veren tüm üniversite mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ederek gelecek süreçte nice başarıların altına imza atılacağına yürekten inandığını ifade etti. Patentin, bilimsel çalışmaların somutlaşmış hali olduğuna dikkat çeken ve bu kültürün üniversite bünyesinde yaygınlaşarak önemli kazanımları da beraberinde getirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Çomaklı şunları aktardı: "Bu misyonu yerine getirdikten sonra şimdiki hedefimiz patentleri ticarileştirmek. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile kurulan Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü aracılığıyla patent konusunu profesyonel ellere teslim etmiş durumdayız. Üniversite bünyesinde yapılan atılımların kalıcı sonuçlar doğurması açısından ofis ve koordinatörlüklerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. Bu gayretlerin dönüşlerini de elde edilen başarılar aracılığıyla alıyoruz. Bu güzel günde üniversite mensupları ile bir arada olmaktan oldukça memnun olduğumu bir kez daha ifade ediyor, patent başvurusunda bulunan tüm akademisyenlerimiz ile onlara katkı sağlayan ekiplerini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Program, patent başvurusunda bulunan grupların belgelerini almaları ile sona erdi. - ERZURUM