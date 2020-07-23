Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
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Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis

Geçtiğimiz ocak ayında Konya'da yaşana olayda, 26 yaşındaki Saliha Ö. başına silah dayayıp kendisini ilişkiye girmeye zorladığını iddia ettiği kişiyi, gar tuvaletinde öldürmüştü. Genç kadın, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
23.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:39

Konya'nın Çumra ilçesinde, başına silah dayayıp kendisini ilişkiye girmeye zorladığını öne sürdüğü Sadık Akman'ı (34), buluştuğu gar tuvaletinde tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. (26), 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çumra ilçesinde yaşayan 8 yıllık evli Saliha Ö., 29 Ocak günü ilişkisi olduğu iddia edilen evli Sadık Akman'ı, İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde tabancayla vurdu. Akman, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saliha Ö. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. 2 çocuk annesi Saliha Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ARAMAYA BAŞLADI, BENİ İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Saliha Ö., emniyetteki ifadesinde, 6 yıl önce bir akrabasının ilişki yaşadığı Sadık Akman ile söz konusu kadının, kendisine ait cep telefonundan mesaj göndermesi üzerine tanıştıklarını anlattı. Evli ve çocuğu olan akrabasının, sevgilisiyle kaçacağını söylediğini, bu nedenle kendisinin Akman'ı aradığını ifade ederek, "Sadık'a akrabamdan ayrılmasını söyledim. Bu görüşmeden sonra akrabam, fotoğrafımı Sadık'a yollamış. Sadık beni aramaya başladı, benden hoşlandığını, beni istediğini söylüyordu. 'Hayır olmaz ben evliyim, eşim ve çocuğum var' diyordum. Bu süreç 8 ay devam etti. Bu sürede kendisi ile yüz yüze görüşmedim" dedi.

"KOCAMA İLİŞKİMİZ OLDUĞUNU SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ"

Olay tarihinden 8 ay önce kendisine internet üzerinden küfürlü mesaj gönderip, tehditlerde bulunduğunu öne sürdüğü Akman ile çocuğunu tedavi için götürdüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görüştüğünü kaydeden Saliha Ö., "Sadık, kocama ilişkimiz olduğunu söyleyerek beni tehdit etti. Daha sonra da yine internet üzerinden ve bana verdiği cep telefonuna mesajlarla tehditlere devam etti." dedi.

"GAR TUVALETİNDE SİLAH ZORUYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ"

Akman, "Geçen yaz çocuğumu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra Sadık Akman ile olayın gerçekleştiği tuvalette görüştüm. Sadık, orada silahı ağzıma dayayıp, ilişkiye girdi. Bundan sonra da her hafta çarşamba beni bu tuvalete çağırarak, zorla ilişkiye girmeye başladı. Bu şekilde 3 kez ilişkiye girdim. Bu ilişkilerin birinde boğazıma bıçak dayadı. Birinde ise silahı kafamı dayayarak, tecavüz etti. Her seferinde Sadık'ın yanına ilişkinin bitmesi ve peşimi bırakması için konuşmak ve telefonunu geri vermek amacıyla gidiyordum. Ama o zorla ilişkiye giriyordu" diye konuştu.

12,5 YIL HAPİS CEZASI

Saliha Ö. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Saliha Ö., SEGBİS ile katıldı. Saliha Ö. ve Akman'ın aileleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti savunmaların ardından tüm delil ve belgelerin toplandığını belirterek kararını açıkladı. Saliha Ö., 'tahrik altında adam öldürme' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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