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Selçuk Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Özgürlük için Kampüsteyiz Nöbeti Başlattı

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Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından Gazze'deki saldırıları protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla düzenlenen 'Özgürlük için Kampüsteyiz' nöbeti başladı. Nöbet, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Keykubad Köşkü önüne kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından Gazze'deki saldırıları protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla düzenlenen "Özgürlük için Kampüsteyiz" nöbeti başladı.

Nöbet, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Keykubad Köşkü önüne kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Kudüs Çalışma Grubu Koordinatörü Muhammet Kırmaz, Keykubad Köşkü önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 binden fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini ifade etti.

Filistin'de yalnızca bir halkın değil, insani tüm ilke ve değerlerin ayaklar altına alındığını belirten Kırmaz, "Dünya, Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında ABD'de zalim yöneticilere hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak Columbia Üniversitesi'nden başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Konya'dan selam gönderiyoruz. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi öğrenci topluluklarının katılımıyla 3 gün sürecek nöbet çerçevesinde İsrail'in zulmüne karşı protestolar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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