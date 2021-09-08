Saruhanlı Mezarlıklarında İnceleme
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Saruhanlı Mezarlıklarında İnceleme

Saruhanlı Mezarlıklarında İnceleme
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Saruhanlı merkez ve mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Saruhanlı merkez ve mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu. Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyet ve özenle sürdürdüklerini belirten Aslan, birim sorumlularıyla da görüş alışverişinde bulundu.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve güvenliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki mezarlıklarda herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına inceleme gezilerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Saruhanlı merkez ve mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu. Mezarlık sorumlularıyla da bir araya gelen Aslan, çalışmalar hakkında görüş alışverişi yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün mezarlıklar konusundaki hassasiyeti ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Daire Başkanı Aslan, ilçe ziyaretlerini ve incelemelerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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