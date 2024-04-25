Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verilecek

Ramazan Bayramı tatili için gittiği memleketi Manisa'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Efeler İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Sümeyra Emre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İmam Hatip Ortaokulu'nda Anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Sümeyra Emre Ramazan Bayramı tatili için memleketi Manisa'ya gitti. 11 Nisan günü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde içerisinde bulunduğu otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü görev yaptığı Aydın'da da eğitim camiasını yasa boğdu. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Emre için taziye mesajı yayımlayarak, "Efeler ilçemiz Efeler İmam Hatip Ortaokulu anasınıfı öğretmeni Sümeyra Emre'nin vefat haberini derin teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Emre'nin cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN