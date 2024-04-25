Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı

Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi H.Z'nin (42) Yunusemre ilçesine bağlı Topçu Asım Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.