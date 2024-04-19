Manisa'da Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Artistik Cimnastik Minikler, Yıldızlar ve Gençler Kız ve Erkek İl Birinciliği yarışmaları sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan yarışmalara 378 sporcu, 8 farklı kategoride yarışarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi, Hakemler ve Antrenörler tarafından verildi. Dereceye giren okullar ve sporcular grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA