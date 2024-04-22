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Manisa'da Engelli Park Yeri İhlallerine Cezai İşlem

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerindeki engelli park yerlerine kaydı olmadığı halde park eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerindeki engelli park yerlerine kaydı olmadığı halde park eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 17-21 Nisan 2024 tarihlerinde alışveriş merkezi otoparkında "Engelli Park Yeri Denetimi" gerçekleştirdi. Denetimlerde engelli park yerine park eden, engelli kaydı olmayan 5 araç otoparktan çekilirken, 34 araca "Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmek" maddesinden 46 bin 920 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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