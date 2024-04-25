Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Miktarda Sahte İçki Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda C.G. ve Ö.Ş. isimli şahıslara ait işyeri ve depoda yapılan aramalarda 6 litre el yapımı rakı, 3 litre el yapımı viski, 1 litre el yapımı votka olmak üzere 10 litre sahte içki geçirildi.

Şüpheli C.G. ve Ö.Ş hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - MANİSA