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Manisa'da Okul Sporları Su Altı Sporları Yarışmaları Tamamlandı

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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Su Altı Sporları Paletli Yüzme Yarışmaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Su Altı Sporları Paletli Yüzme Yarışmaları tamamlandı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Okul Sporları Su Altı Sporları Paletli Yüzme Müsabakaları, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Miniklerden gençlere kadar farklı yaş kategorilerinde yarışmacıların katılımıyla organize edilen yarışmalar, renkli anlara sahne oldu. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışan genç sporcular, performanslarıyla büyük alkış topladılar. Yarışmalar sonunda dereceye alan sporculara madalya ve kupaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi, hakemler ve antrenörler tarafından verildi. Dereceye giren sporcular Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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