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Manisa'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Çanakçı Ortaokulu birinci oldu. Turnuvada ikinci sırayı Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, üçüncü sırayı ise Atatürk Ortaokulu aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasının şampiyonu Çanakçı Ortaokulu oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi. Büyük heyecana sahne olan final müsabakasında Çanakçı Ortaokulu ile Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 25-8, 25-19 ve 25-21'lik set skorları ile 3-0 galip ayrılan Çanakçı Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyon olurken, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Üçüncülük maçında Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu'nun karşı karşıya geldiği maçta Atatürk Ortaokulu 25-16, 25-20 ve 25-21'lik set skorları ile rakibini 3-0 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu. Turnuvada derece giren tüm okulların öğrencilerini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak öğrencilere kupalarını bizzat takdim ederek öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Gümüşlü Voleybol Sarıgöl Çanakçı Manisa Spor Güncel Haberler

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