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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgutlu ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip edilen 3 kişiye operasyon düzenlendi. S.D, E.K ve K.M.C isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; 153,5 gr metamfemin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 gram afyon sakızı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehzadeler Operasyon Turgutlu Jandarma Manisa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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