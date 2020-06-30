HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Samsunpor 55 yaşında

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Samsunpor 55 yaşında
30.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:30

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Samsunspor'un kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Samsunsporlu yöneticiler, futbolcular, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılırken törende konuşan Samsunspor'un eski başkanlarından Hakkı Tomaç, "Samsunspor'un bugün doğum günüdür. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" dedi.

Samsunspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde sade bir tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar tarafından anıta çelenk konuldu. Çelenk bırakılmasının ardında bir konuşma gerçekleştiren eski Başkan Hakkı Tomaç, "Samsunspor sevdalısı olarak burada bulunuyoruz. Samsunspor'un bugün doğum günüdür. Benim için özel bir gün. Samsunspor'un kuruluşundan 8 gün sonra Samsun 1. Noterinde bu güzel kulübe profesyonel futbolcu olarak imza atan ilk kişi olmanın gururunu ve mutluluğunu taşıyorum. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" diye konuştu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar ise, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet yolunda ilk kıvılcımın ateşlendiği, ilk cesaretin gösterildiği şehir olan Samsun'un, formasında Atatürk arması taşıyan takımı olan Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Aziz Atam 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzden feyiz alarak 55 yıldır sizin gösterdiğiniz yolda sizi örnek alarak ilerliyoruz. Marka değeri olan Samsunsporumuzun hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

Törene Samsunspor Kulübü Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Kulüp Müdürü Soner Soykan, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Basketbol Genel Menajeri Nihat Emre Ekim, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, eski başkanlar ve eski yöneticilerin yanı sıra futbolcular Ercan Yazıcı ve Ferhat Çulcuoğlu ile altyapı oyuncuları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu Spor
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Spor
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Spor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti Spor
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Spor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Spor
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor
Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mete Kalkavan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Samsunpor 55 yaşında - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:49:05. #1.14#
title