Saldırganın, polisin ayağını kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı
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Saldırganın, polisin ayağını kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de aranan şahıs, polis memurunun ayağını kırarak kaçtı.

Saldırganın, polisin ayağını kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı
08.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:03

Denizli'de aranan şahıs, polis memurunun ayağını kırarak kaçtı. Ayağı kırılan polis memuru ise saldırgan şahsı tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirdiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bilal A., arkadaşlarıyla gittiği apartta kayıt yapmaları üzerine Kimlik Bildirim Sistemine ihbar düştü. İhbar üzerine adrese giden polis ekibini gören Bilal A., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde ise polis memuru Kazım Ö., Bilal A.'yı gözaltına almak istediği sırada aralarında arbede çıkıyor. Yaşanan arbedede Bilal A., yere düşen polis memurunun ayağına basarak bileğinden kırıyor. Ayak bileği kırılan ve acılar içinde kalan polis memuru Kazım Ö.'nün tabancasıyla tek el ateş etmesi sonucu ayak bileğinden vurulan Bilal A., kaçmasına rağmen fazla uzaklaşamadan yakalandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise şahsın üst aramasını yaptığı sırada üzerinden çıkan ekmek bıçağı dikkatlerden kaçmadı. Yaralı olan polis memuru Kazım Ö. ve polis memurunun ayağını kıran Bilal A. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

7 adet suç kaydı var

Polis memurunun 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında polisin ayak bileğini kırarak kaçmaya çalışan Bilal A.'nın suç kaydı ise dikkat çekti. 7 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan Bilal A.'nın 5 hırsızlık, 2 kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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