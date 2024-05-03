Denizli İhracatı Nisan Ayında Azalış Gösterdi

Türkiye İhracatçılar Birliği Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Denizli ihracatı yüzde 1 azalışla 306 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 1,4 artışla 246 milyon dolar oldu.

TİM tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre Türkiye ihracatı yüzde 0,1 artışla 19 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine TİM verilerine göre Denizli ihracatı yüzde 1 azalışla 306 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 1,4 artışla 246 milyon dolar oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ocak-Nisan döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 0,6 oranında artışla 1 milyar 380 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Küresel ticarette yaşanan jeopolitik gerilimler ve hala süregelen yüksek enflasyon, ihracatımız üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak geçen senenin aynı dönemine kıyasla başa baş noktasındayız, hatta az da olsa artıdayız" dedi.

"5 Nisan'da Denizli'den günlük 40 milyon dolar değerinde ihracat"

Mart ayında dikkat çeken bir veri ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Memişoğlu, "Mart ayında dikkate değer bir veri karşımıza çıkmıştı. 29 Mart 2024 Cuma günü, Denizli'den 37,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu değerin 2024 yılının en yüksek günlük değeri olduğunu ve 23 Haziran 2023'ten bu yana ulaşılan en yüksek değer olarak kayıtlara geçtiğini ifade etmiştim. Bu defa, 5 Nisan Cuma günü Denizli'den bir günde tam 40 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Nisan ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 9,4 azalışla 101 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 3,8 artışla 57 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 8,2 azalışla 44 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 7,4 artışla 28 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 9 azalışla 18 milyon dolar olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli makine ve aksamları sektörü sürdürülebilir ihracat artışıyla Denizli'nin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan ayında sektör ihracatı yüzde 25 artışla 7 milyon dolar, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 27 artışla 30 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zirvedeki ülke değişmedi

Denizli'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan İngiltere'nin değişmediğini ifade eden Memişoğlu, "Denizli'nin nisan ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde zirvede bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 11,5 artışla 40 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen Almanya'ya ihracatımız yüzde 0,1 artışla 30 milyon dolar, ABD'ye ihracatımız yüzde 3,3 azalışla 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Denizli'den Fas'a yapılan ihracat yüzde 126, İspanya'ya yapılan ihracat yüzde 41 oranında artışla dikkat çekti" şeklinde konuştu.

"21-25 Mayısta Hometex Fuarı'nda yerimizi alacağız"

Hometex Fuarı'nda bu yılda yer alacaklarını vurgulayan Başkan Memişoğlu, "Bilindiği gibi, Hometex Fuarı dünyanın en önemli ev tekstili organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Denizli'den de 100'ün üzerinde firma fuarda katılımcı olarak yer alarak ürünlerini alıcıların beğenisine sunuyor. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak Hometex Fuarı'nda 60 metrekarelik stant alanımızla yer alacağız. Üyelerimiz toplantı organizasyonlarını standımızda gerçekleştirebilirler. Ev tekstili sektörünün bütün paydaşlarına şimdiden başarılı ve bereketli bir fuar dönemi diliyorum" dedi.

"Metamorphosis Projesi'nin bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacağız"

"Metamorphosis Projesi hakkında bilgiler veren Memişoğlu, "Metamorphosis dijital dönüşüm, uluslararası uygulamalara uyum ve çevre dostu çözümler önererek Türkiye'deki hazır giyim ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ve 2022 yılından bu yana devam eden önemli bir proje. "Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm" temasıyla yürütülen proje kapsamında 9 Mayıs 2024 Perşembe günü Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacağız. Özellikle dijital dönüşüm konusunun her geçen gün daha da önem kazandığı son dönemde, bu toplantıyı önemli gördüğümüzü ve sektör oyuncularımızı bu toplantıya davet etmek istediğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ