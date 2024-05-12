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Denizli'de çoban arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

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Denizli'nin Çardak ilçesinde bir çoban, kefil olup borcunu ödemediği iddiasıyla tartıştığı çoban arkadaşını arazide hayvan otlattığı sırada tüfekli vurarak öldürdü.

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir çoban, kefil olup borcunu ödemediği iddiasıyla tartıştığı çoban arkadaşını arazide hayvan otlattığı sırada tüfekli vurarak öldürdü.

Gemiş Mahallesi'nde arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat A. (45) ile arkadaşı Osman Eren (55) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cihat A. yanındaki ruhsatsız tüfekle Eren'i karnından vurarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde Cihat A'yı gözaltına aldı.

Cihat A'nın arkadaşı olan Eren'e kredi çekerken kefil olduğu, Eren'in borçlarını ödememesi üzerine evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Çardak Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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