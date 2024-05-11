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Denizli'de ambulansta oksijen tüpü patlaması: 2 görevli yaralandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ambulansta oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi İtfaiye Denizli Sağlık Güncel Haberler

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