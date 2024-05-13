Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi'nden vize sorunu için destek istedi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i ağırladı. Büyükelçi Degutis'ten iş insanlarının yaşadığı vize sorununun çözülmesi için destek isteyen Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın öncelikli şartının bu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ticari ilişkileri daha da canlandırmak için ikili temaslarda bulunmak üzere ülkenin en büyük sanayi şehirlerini ziyaret eden Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Denizli programı kapsamında DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile bir araya geldi. Litvanya Türkiye Büyükelçiliği Birinci Katibi Ruta Hanagasi'nin eşlik ettiği Büyükelçi Degutis'i, Başkan Erdoğan ile beraberindeki DTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, başkanlık makamında ağırladı. İkili, iki ülke arasındaki ticari bağın artırılıp daha da kuvvetlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundu. Denizli'de ve DTO'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükelçi Degutis, Başkan Erdoğan ile ekibine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkesi Litvanya'nın yeni yatırımlar için girişimde bulunacak girişimciler ile ortak iş yapmayı düşünen iş insanlarına açık olduğunu kaydetti. Türk iş insanlarını ülkesine davet etti.

"AB Türk iş insanlarının vize sorununu bir an önce çözmelidir"

Büyükelçi Degutis'i odalarında ağırlamakta büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Erdoğan ise iki ülke arasındaki iş birlikleri ile ticari hacmin genişletilip büyütülmesinin ön şartının Türk iş dünyasının uzun bir süredir yaşadığı vize sorunun bir an önce aşılması olduğunu belirtti. Bu konuda Büyükelçi Degutis'ten özel ilgi, girişim ve destek beklediklerinin altını çizdi. Bu sorunun aşılmasıyla iş insanlarının farklı sektörlerde zamanla çok sayıda ortaklık ve iş birliğine imza atacağından en ufak şüphesinin bulunmadığını vurguladı.

Büyükelçi Degutis de bu konuda gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki diplomatik temasların artırılmasıyla, bu sorunun daha hızlı aşılabileceğine inandığını söyledi.

"Vize sorunumuzu aşıncaya kadar her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz"

Başkan Erdoğan, ziyaret sonrasında Büyükelçi Degutis ile görüşmeleriyle ilgili olarak, "Şehrimizin ticaretini ve ihracatını geliştirmeye yönelik gayretimiz kesintisiz devam ediyor. Denizli Ticaret Odamızda ziyaretimize gelen Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'a, nezaketinden dolayı teşekkür ederiz. Denizli'mizi, sektörlerimizi, yeni yatırım alanlarımızı ve DTO'yu anlattık, tanıttık. İki ülke arasında ve Denizli ile olan ticaret hacmini artırmanın yollarını ve iş birliği alanlarını istişare ettik. İş dünyamızın AB ülkeleriyle uzun bir süredir yaşadığı vize sorunun bir an önce aşılması için yardımlarını istedik. Bize ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Yapıcı ve olumlu yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür eder görevlerinde başarılar dilerim. Vize sorunu konusunda yabancı ülkelerin konsoloslukları bize yoğunluk yaşandığına dair mazeret beyanında bulunuyorlar. Ancak biz böyle bir mazereti kabul etmiyoruz; bunun iyi bir planlama ve personel sayısının artırılmasıyla aşılabileceğini düşünüyoruz ve her fırsatta bunu kendilerine de dile getiriyor bizzat iletiyoruz. Bu kez de Büyükelçi Degutis'e söyledik. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ