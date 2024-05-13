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Buldan'da Kekik Üretimi Sorunları Görüşüldü

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Denizli Buldan'da kekik üretimi yapan çiftçilerin sorunları, Türlübey Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda ele alındı. Üreticilerin kekik yerine zeytin, buğday ve arpa üretimine yönelim gösterdiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Buldan'da üretilen en önemli ürünlerden kekikte yaşanılan sorunlar, Türlübey Mahallesi'nde düzenlenen çiftçi toplantısında görüşüldü.

Buldan'da kekik üretimi yapan çiftçilerin sorunları, Türlübey Mahallesi'nde görüşüldü. Buldan'ın en önemli kekik üretimi yapılan merkezlerinden olan Türlübey Mahallesi'ndeki toplantıya, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Resul Çoban, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu ile kekik üreticiliği yapan çiftçiler katıldı.

2023 yılında 23 bin 500 dekar olan kekik dikili alan olduğu ancak dalgalı fiyat politikası dolayısıyla üreticinin yüzde yirmi beş ila yüzde otuza varan kekiğin söküldüğü dile getirilen toplantıda, üreticinin kekik yerine zeytin, buğday, arpa üretimine yönelim olduğu vurgulandı. 2023 yılında üretilen kekikten halen üreticinin elinde 1000- 1500 ton ürün bulunduğu, 2024 yılı iklim şartlarından dolayı yüzde yirmi beş ila yüzde otuz azalan kekikte yüzde otuz ila yüzde kırk oranında rekolte kaybı beklentisi olduğu vurgulanarak, kekik üretiminde en önemli sorunun PA uygunluk değeri olduğu ve bu konuda Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce EKÜY projesi uygulanmakta olduğu ve başvuru yapan üreticilerin kekiklerinin ücretsiz olarak PA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli Zeytin Buldan Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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