MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan Çiftçiler Günü Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, "Emeklerinizle milletimize ve devletimize yaşam veren sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Çiftçiler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve bol ürünlü günler dilerim" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, yeşeren her fidanın, biçilen her başağın arkasında yatan emeği kutlama günü. Çiftçilerimizin alın teriyle, nasırlı elleri ile yoğrulan bu vatan toprakları, bize hem aş, hem de umut sunuyor. Toprağın bereketli elleri, hayatın her köşesine can suyu taşıyan çiftçilerimizin, değerli çabaları ile besledikleri bu kıymetli topraklarda bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Siz olmasanız, sofralarımız bu kadar bereketli olmazdı. Her bir tohumun yeşerip büyüdüğü gibi, umutlarınızın ve mutluluğunuzun da daim olmasını diliyorum. Gün, toprağa sevgiyle dokunan, sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına koşan siz kıymetli çiftçilerimizin günü. Emeklerinizle milletimize ve devletimize yaşam veren sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Çiftçiler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve bol ürünlü günler dilerim" - DENİZLİ