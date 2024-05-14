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Denizli'de Jandarma Operasyonunda 111 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Merkezefendi ilçesinde düzenledikleri operasyonda şüpheli şahsın çantasındaki kavanozda 111 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda şüpheli şahsın çantasındaki kavanozda 111 gram esrar ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkezefendi ilçesinde zehir tacirine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahsın üst aramasında çantasında bulunan kavanozda 111 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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