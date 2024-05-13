Denizli Şirketler Basketbol Ligi Heyecanı Başladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) ve DEBAGED iş birliğiyle şehirdeki spor kültürünü geliştirmeyi hedefleyen Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde heyecan başladı.

Turnuvanın ilk maçı açılış seremonisi ile başladı. Seremoniye, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Çaputçu, Enis Emre Boz, Halil Erdoğan, DEBAGED Başkanı Sinan Soylu, ligde yer alan 24 şirketin çalışanlarından oluşan takımlar ve aileleri katılım sağladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan DEBAGED Başkanı Sinan Soylu, yürüttükleri çalışmaları anlatarak sözlerine başladı. Projenin detaylarını aktaran Dernek Başkanı Soylu, DSO ziyaretinde yaptıkları görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bu sonucun yüz güldürücü olduğunu sözlerine ekledi.

"Şehrimizin sosyo-kültürel düzeyini artırmaya katkı sağlamak istiyoruz"

Anneler gününü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Kasapoğlu ise, "Şirketler arası iş birliği, koordinasyon ve motivasyonu artırmak için başlattığımız bu projenin paydaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Elde edilen gelirler basketbol anlamında ihtiyaç duyulan okullara aktarılacak. Bizler sanayi odası olarak bu projede olmaktan mutluyuz gururluyuz. Başkanımız bizi ilk ziyaret ederek bu projeyi aktardığında hiç tereddüt etmeden varız dedik. Sadece üretim, istihdam ve sanayi alanında var olmak istemiyoruz, şehrin kültürel ve sosyal alanlarına da dokunmak istiyoruz. Denizli'nin sosyo-kültürel düzeyini artırmaya katkı sağlamak istiyoruz. DEBAGED yönetimine, kıymetli meclis üyemiz Halil Erdoğan'a ve projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Yetim ve Acizleri Koruma Derneği Başkanı Pakize Işıklı'ya anneler günü nedeniyle bir çiçek takdimi yapıldı. Ardından maç sırası için bir kura çekimi gerçekleştirildi. DSO Başkanı Kasapoğlu, DEBAGED Başkanı Soylu ve Dernek Başkanı Işıklı'nın kura çekimini gerçekleştirmesi sonrasında salonda bulunan anneler de kura çekimine katıldı.

Başkan Kasapoğlu ve DEBAGED Başkanı Soylu'nun dostluk atışı da yaptığı turnuvanın İlk Gün Maçları şu takımlar arasında oynandı;

A potası: Süzer Tekstil- Nexans, Koltuksuz Tekstil- Uspar Spinteks, Aslı Tekstil- Ozan Tekstil, Sadık Grubu- Gamateks Tekstil, Dalaman O.Ü.- Rateks tekstil, Uğurlu Oto Cam- Altıntop Kuruyemiş

B potası: ADM Dağıtım- Askon Demir Çelik, Veritas Tekstil- Sirius, Abalıoğlu- Seyran Çerezleri, Baysu- Mercan Kimya, Aydem Yenilenebilir Enerji- Nesa Tekstil, DEBAGED- Urhan Tekstil

Elde edilen gelirlerle ihtiyaç olan okullara basketbol sahaları yapılması hedefleniyor

Denizli Sanayi Odası'na kayıtlı firmaların çalışanları içerisinden oluşturdukları takımlarla karşılaşacakları organizasyonda, 24 şirket takımı şampiyonluk için mücadele edecek. 6 takımdan oluşan 4 grupta şirketler, tek devre lig statüsünde oynayacak. Maçlar sonrası gruplarında ilk ikiye giren takımlar, şampiyonluk yolunda yarı finale yükselecek. Grup sıralamasında 3. ve 4. olan takımlar, 2024 sezonu dostluk kupası maçları için bir sonraki tura geçecek. 5. ve 6. takımlar grup maçları ile sezonu tamamlayacak. Yarı final grupları sonrası ilk iki takım, final four oynayacak. - DENİZLİ