Yeşilay Bisiklet Turu Denizli'de düzenlendi

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, Denizli Pamukkale'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Denizli de 265 bisiklet severi bir araya getirdi.

Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay'ın bu yıl 11'incisini düzenlediği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, geniş bir katılımla yapıldı. Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet severlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinlik, Denizli de Pamukkale'de başladı. "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen tur, diğer illerde de şehrin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisiklet severleri bir araya getirdi.

Denizli Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şirin, her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severin katılımına açık olan etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl on birincisini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Etkinliğimize katılan tüm bisiklet severlere teşekkür ederiz" - DENİZLİ