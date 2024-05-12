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Aydın'da tren kazası: Hemzemin geçitte kadın hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Denizli - İzmir seferi yapan yolcu treni, Girne Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte bariyerin kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Ayla Beyhan'a (61) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle bir süre bekleyen tren daha sonra seferine devam etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Denizli - İzmir seferi yapan yolcu treni, Girne Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte bariyerin kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Ayla Beyhan'a (61) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Beyhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bir süre bekleyen tren daha sonra seferine devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tren Kazası Denizli Efeler İzmir Aydın Yaşam Güncel Haberler

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