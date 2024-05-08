Denizli Sanayi Odası Verimlilik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) Verimlilik Komisyonu koordinasyonunda meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi.

DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ile Verimlilik Komisyonu Başkanı Ayhan Doğrar ve Verimlilik Komisyonu Üyeleri Metin Okan, Enis Emre Boz, Özge Çerezci ve Aslı Öztürk katılım sağladı.

17 Meslek Grubu ve ayrıca Bilişim Komisyonu yetkilileri gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Verimlilik Komisyonu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım'ın sunumu ile başlayan toplantıda, yapılması planlanan Verimlilik Çalıştayı ile ilgili detaylar ele alındı, çalıştayın amacı ve yol haritası görüşüldü. Toplantının devamında, DSO Meclis Üyesi Mehmet Akgün, verimlilik ve sektörlerdeki verimliliği artırmak adına gerçekleştirilebilecek olan önerileri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Katılımcılara hitap eden DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Verimlilik Komisyonumuzun yürüttüğü çalışmaları çok önemsiyoruz. Ancak yapılan işlerin sanayiciye aktarılması oldukça önemli. Bizlerin amacı buradaki çıktıların, yapılan çalışmaların sonuçlarının üyelere aktarılması. Üyelerimizin bu çalışmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Denizli Sanayisini daha verimli hale getirmek için uğraşıyoruz. Tek gayemiz Denizli sanayisinin verimliliğinin artırılması." dedi.

Başkan Kasapoğlu, yürütülen çalışmalar için katılımcılara ve Verimlilik Komisyonu'na teşekkürlerini sundu.

"İşi doğru yapmak değil, doğru işi yapmak istiyoruz"

Verimlilik Komisyonu Başkanı Ayhan Doğrar ise "Doğru planlamalar, doğru adımlar ve doğru iş birlikleriyle yürütülen çalışmaların sonucunda karlılıklarımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Komisyonlara doğru firmayı seçmenizi önemsiyoruz. Gerçekleştirmeyi planladığımız çalıştaydaki soru-cevaplarda çıkarılacak sonuçlarla eylem planının doğru hazırlanması önemli. İşi doğru yapmak değil, doğru işi yapmak istiyoruz" dedi. - DENİZLİ