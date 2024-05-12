Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İstanbul, Mersin, Kuşadası, Bolu, Tekirdağ, Denizli, Antalya, Tavşanlı ve Trabzon gibi birçok şehirde yol yapım, üstyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge- Mersin kavşakları 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten devam ediyor.
Seferihisar- Kuşadası yolunun 22-41. kilometrelerinde Efes 2024 Tatbikatı dolayısıyla 30 Mayıs'a kadar 09.00-23.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak, ulaşım Seferihisar-Karakoç yolu üzerinden sürdürülecek.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol her iki yönde trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Tekirdağ-Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kumluca-Kemer- Antalya yolu üzerindeki tünellerde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım, Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla, 08.00-18.00 saatlerinde, ulaşım her iki yönde tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.