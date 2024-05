Denizli Sanayi Odası Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Arasında Yer Aldı

Denizli Sanayi Odası (DSO), Happy Place to Work Araştırması sonuçlarına göre " Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" arasında yer aldı. 3 yıldır yapılan araştırmada, ilk kez bir sivil toplum kuruluşu listeye dahil olurken, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, bu önemli başarının ardındaki detayları kamuoyuyla paylaştı.

Kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Çaputçu ve Orçun Alptekin ile DSO personeli yer aldı. Basın toplantısında DSO'nun çalışma ortamını nasıl geliştirdiğine dair bilgiler de verildi. Daha sonra DSO personeli basın mensuplarının iş yerindeki çalışma ortamı ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Başkan Kasapoğlu, Happy Place to Work tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen " Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" araştırması sonucunda açıklanan listede ilk kez bir Sivil Toplum Kuruluşu'nun yer almasının önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi. DSO'nun bu başarısının Denizli ve Türkiye için de bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak mutlu çalışanların başarı için kritik bir faktör olduğuna inancımızı her zaman yüksek tuttuk. Başarılı bir işletme için sadece rakamlar ve grafikler yeterli değil. Başarımızın sırrı, insan odaklı yaklaşımda yatıyor. İş yerindeki her bir çalışanımızın sosyal, kişisel ve mesleki gelişimine önem veriyoruz. Çalışanlarımızın mutluluğunu artırmak için çeşitli programlar ve faaliyetler düzenliyoruz. Şeffaf iletişim ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak, öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.

DSO'nun bu yıl ilk kez katıldığı "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" araştırmasında yer alarak büyük bir başarı elde ettiğini belirten Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak 'Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri' listesinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, tüm çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve emeklerinin sonucudur. Çalışanlarımızın mutluluğu ve refahı bizim için her zaman öncelik olmuştur. Bu nedenle, çalışma ortamımızı sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

DSO'nun bu başarısının Denizli ve Türkiye için de bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu da "Sanayi ve Ticaret Odaları içerisinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve Yönetim Kurulu'na elde edilen bu başarıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sürdürebilir olması için insanların bulunduğu ortamdan mutluluk duyması gerekiyor. Zorla yapılan organizasyonların sürdürebilir olma ihtimali yok. Bu başarının birçok organizasyona örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DSO Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Müdürü Cansun Özdülger ise "Denizli Sanayi Odası, ortak değer oluşturabilmek için çalışanlarının fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini destekliyor. Kapsayıcı ve yenilikçi işlere verdiği önem ile kişisel ve profesyonel gelişimim için fırsat sunuyor" dedi.

DSO Yazı İşleri ve Yönetim Asistanı Serpil Cengiz de "Üyelerine ve biz çalışanlarına verdiği yüksek değere nispetle, ayrıcalıklı hissetmemizi sağlayan elit yönetim anlayışı ile bireysel katkılarımızı sunmamıza fırsat veren bu kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.

DSO İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Burcu Özcan Tarhan ise "Denizli Sanayi Odası bir ailedir. Ben bu ailede büyüdüm ve yetiştim. Ailenin her ferdine değerli ve kıymetli olduğunu göstermesi; başarılarını destekleyip, güçlükleri hep beraber göğüslenmesi, DSO' nun birlikte güzel işlere imza atan, büyük hedefler koyabilen güçlü bir kurum olduğunun göstergesidir" dedi.

DSO Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Nurcihan Çakır da, açıklamasında şunları kaydetti:

"Denizli Sanayi Odası'nda muhteşem ekiple birlikte çalışmak, iş birliği ve dayanışmanın gücünü her gün hissetmek benim için gerçekten gurur verici. Stephen Covey'in dediği gibi, alite, bizi başkalarından ayıran detaylardır" - DENİZLİ