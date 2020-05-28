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Sakin kentteki tur tekneleri sezonu bekliyor

Salgından büyük ölçüde etkilenen turizmciler yeni sezon için bekleyişlerini sürdürüyor.

Sakin kentteki tur tekneleri sezonu bekliyor
28.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:41

Salgından büyük ölçüde etkilenen turizmciler yeni sezon için bekleyişlerini sürdürüyor. Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde günlük Azmak ve Sedir adası turu düzenleyen teknelerin bakımları tamamlanırken, yeni sezon için verilecek izni bekliyor.

Akyaka'nın ünlü Kadın Azmağında 45 dakikalık Azmak turu düzenleyen tekneciler düzenlemeye giderek teknenin ortasını zincir ile ayırdı. 12 kişilik teknelerin kapasitesi salgın sürecinde yarıya düşerken, Haziran ayı içinde gerekli izinlerin verilmesi durumunda Azmak turlarının başlayacağı belirtildi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin Azmak turuna çıktığı Akyaka'da özellikle Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan tur operatörleri ile gelen turistler günlük Sedir Adası turlarına da ilgi gösteriyordu. Sedir Adası'na tur düzenleyen büyük teknelerde de bakım çalışmaları tamamlanmak üzere.

Azmak turu düzenleyen tekne kaptanlarından Şadi Durmaz, tur için kendilerine ulaşan bir yazı olmadığını belirterek, "2019 yılında sezon bittikten sonra teknelerimizi karaya çektik ve bakımlarını yaptırırken tüm dünyada Korona virüs olayı patlak verdi. Ülkemizde ve dünyada alınan kararlara istinaden haklı olarak ulaşımlarımız durduruldu. Biz de yenidünya düzenine hazırız. Teknelerimizde işaretlerimizi yaptık. Birer metre şeklinde işaretlememizi yaptık. Kapasitemiz de müsait zaten" dedi.

Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, pandemi sürecinde teknelerdeki hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "5 aydır hiçbir yere gitmiyoruz. Teknelerimiz hazır ve sezonun açılmasını bekliyoruz. İlgili Bakanlıklardan Turizm ve Ulaştırma Bakanlığından gerekli izinler verilince çalışmaya hazırız. Şu anda teknelerimizin bakımları yapıldı, personelimiz ile birlikte bekliyoruz. Yabancı turlar ile rezervasyonlarımız vardı. Özellikle Ruslar ile. Fakat pandemi çıkınca hepsi bitti. Eğer pandemi olmasaydı 20 Nisan'dan itibaren Sedir Adası turlarına başlıyorduk. Yabancılar ile anlaşmamız öyleydi. Pandemi çıkınca hepsi iptal oldu. Şu anda sıkıntımız büyük. Sedir Adası'na da gidemiyoruz. Orası daha önce giriş 50 lira idi. Şu anda 65 lira olmuş galiba. Oraya da insan taşımamız zorlaştı. Fiyatları arttırarak yarı yarıya çalışmamız gerekiyor artık. Daha önce taşıdığımız yolcunun yarısını taşıyacağız. Ama fiyat konusunu biraz arttırmamız gerekiyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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