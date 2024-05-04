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Muğla Fethiye'de Babadağ Teleferik İşletmesinde Kurtarma ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Teleferik işletmesinde jandarma ekipleri tarafından kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta teleferik kazalarına müdahale edilmesi ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Teleferik işletmesinde jandarma ekipleri tarafından kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Fethiye-Babadağ teleferik işletmesinde 01-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, uzman personel ve Babadağ teleferik işletme çalışanları katılımı ile meydana gelebilecek teleferik kazalarına ani müdahale etmek maksadıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Telesiej'den ve teleferik kabinlerinden dikey kurtarma ve yatay tahliye ile kurtarma konuları dikkate alınırken, tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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