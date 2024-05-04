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Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir döneme adım attı. Muğla'nın orman yangınları açısından büyük önem taşıyan bölgelerinde hava desteği sağlayacak ilk yangın söndürme helikopteri, Marmaris'te göreve başladı.

Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir döneme adım attı. Muğla'nın orman yangınları açısından büyük önem taşıyan bölgelerinde hava desteği sağlayacak ilk yangın söndürme helikopteri, Marmaris'te göreve başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarını söndürme kapasitesini artırmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Muğla'nın birinci derece hassas bölgelerinde görev yapacak olan 2 yangın söndürme hava aracı göreve başladı. Helikopterlerden ilki, 1 Mayıs itibariyle bölgeye ulaşarak göreve başladı ve Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlandı.

Yangın söndürme helikopterinin mürettebatı, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personelden oluşuyor.

Ayrıca, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağı da Dalaman'da göreve başladı. Antonov tipi yangın söndürme uçağı, Dalaman Havaalanı'nda konuşlu olarak hizmet verecek.

2024 yaz döneminde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde toplamda 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İnsansız Hava Aracı olmak üzere toplam 21 hava aracı görev yapacak.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yeni hava araçlarının orman yangınlarına müdahalede büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu yeni ekipmanlarla birlikte, orman yangınlarına karşı daha etkin ve hızlı mücadele edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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