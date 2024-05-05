Muğlaspor BAL Şampiyonu Oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Sarayköyspor'u 1-0 mağlup ederek BAL şampiyonluğunu elde etti.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan Muğlaspor, Manavgatspor ile arasındaki 4 puan farkı sebebiyle sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında konuşan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç; "Allah'a şükürler olsun, Rabbim bizleri, yönetim kurulu üyelerimizi ve takımımızı taraftarlarımıza karşı mahcup duruma düşürmedi. Bu şehir her şeye layık. Biz başladığımızda farklı bir anlayışla bu işi yapacağımızı söyledik ve gerçekten inanın bu şampiyonluğu hak ettik. Mücadelemizi sadece sahada değil, farklı zorluklarla da verdik ve bu şampiyonluğu kazandık" dedi.

Muğlaspor'un elde ettiği bu başarı, şehirde büyük sevinçle karşılanırken, taraftarlar da şampiyonluğu coşkuyla kutladı. - MUĞLA