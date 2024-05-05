Muğla'da köpeğe çarpan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobil, köpeğe çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip orta refüje çarptı. Kazada, köpek telef olurken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Milas ilçesinde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilin önüne köpek çıktı. Bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, köpeğe çarpmaktan aracını kurtaramadı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, karşı şeride geçerek orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralanırken, çarpılan köpek telef oldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA