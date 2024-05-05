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Muğla ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da gerçekleştirilen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına kararlılıkla mücadele edildiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'yi hedef alan göçmen kaçakçılarına fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Kalkan-21" operasyonlarında toplam 16 şüphelinin yakalandığını, bunladan 12'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkenin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığının koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine önelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya bu kapsamda, Muğla'da 5 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bunlardan 3'ünün  tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Adana'da da 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 11 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bunlardan 9'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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