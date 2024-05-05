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Sağlıkspor, Play Off maçlarında rakiplerini yenerek 2. Lig'e yükseldi

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Muğla temsilcisi Sağlıkspor, Voleybol Erkekler Bölgesel Play Off maçlarında başarılı bir performans sergileyerek 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Play Off maçlarında rakiplerini yenerek 2. Lig'e yükselen Sağlıkspor, Muğla'yı Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde temsil edecek.

Voleybol Erkekler Bölgesel Play Off maçları Denizli'de gerçekleştirildi. Müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen Muğla temsilcisi Sağlıkspor ise play off maçlarında Uşak Gençlikspor Kulübü'nü 3-0, İzmir Türkoğlu Voleybol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Galibiyetleri ile adından söz ettiren Muğla temsilcisi Sağlıkspor, play off maçlarında birinci olarak 2. Lig'e yükselmeyi başardı. Sağlıkspor, gelecek sezon Muğla'yı Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde temsil edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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