Üye Girişi
Haberler

Muğla'da turistin ayağı kırıldı, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan turist, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan turist, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Likya Yolu'nun Dodurga ile Karadere mahalleleri arasında kalan kısmında yürüyüş yapan 3 yabancı uyruklu turistten Avusturalyalı Basitan Stangl'in ayağı kırıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Stangl, sedyeyle ambulansa taşındı.

Yaralı turist, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer turist Likya Muğla Kurtarma Doğa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title