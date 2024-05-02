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Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düştü ve yaralandı. Olayın ardından kurtarma ekipleri sevk edildi ve yaralı pilot hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Utku Denizatay (24) kısa süre sonra kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan Denizatay, ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Denizatay, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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