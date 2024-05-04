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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Yazar Buluşması

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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Lagina Antik Kenti'nde gönüllü gençlerle yazar buluşması düzenledi. Gençler, yazar Funda Özsoy Erdoğan ile yazarlık süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Yatağan Turgut Mahallesi'nde yer alan Lagina Antik Kenti'nde gönüllü gençlerle bir araya gelerek yazar buluşması düzenledi. Etkinliğe katılan gençler, yazar Funda Özsoy Erdoğan ile bir araya gelerek yazarlık ve yazarlık süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yazarın eserleri üzerine soru cevap şeklinde devam eden söyleşide, edebi okumalarla gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak bilgiler aktarıldı. Bu etkinlik, gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek analiz yeteneklerini artırmayı hedefleyen bir yaklaşımın parçası olarak düzenlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak, sonsuz ve kültürel zenginliklerle dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Gençlerimizin ufuklarının genişlemesi, hayata yeni pencerelerden bakabilmelerini sağlamak amacıyla okumayı ve analiz yeteneklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz" dedi.

Açıkbaş, "Antik Kentlerde Okuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaparak, gençlerin belirlenen yazarların kitaplarını okuyup sonrasında antik kentlerde yazarlarla buluşarak söyleşiler gerçekleştirdiğini belirtti. "Bu anlamda Gençlik Merkezleri olarak bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve gelecek nesillerimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin daha donanımlı bireyler olması, geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizi daha da güçlendirecek" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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