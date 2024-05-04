Muğla'da rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle 29 Nisan'da özel bir hastaneye başvuran Ulviye Aybers'e, astım ve influenza tanısı konuldu.

Doktorun göğüs hastalıkları servisinde yatarak tedavi olması önerisini kabul etmeyen Aybers, ilaç tedavisi gördükten sonra hastaneden ayrıldı.

Aybers, bugün tekrar rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye ulaştırıldı.

Burada yapılan işlemler sonucunda hastanın sevkine karar verilerek, Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastanın nakline uygun hastane araştırıldı.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, hastanın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Dalaman Havalimanına getirilen hasta, buradan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.