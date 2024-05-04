Üye Girişi
Haberler

Muğla'da rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye başvuran kişiye astım ve influenza tanısı konuldu. Tedavi önerisini kabul etmeyen hasta, tekrar rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı. Yapılan işlemler sonucunda hastanın sevkine karar verilerek, ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle 29 Nisan'da özel bir hastaneye başvuran Ulviye Aybers'e, astım ve influenza tanısı konuldu.

Doktorun göğüs hastalıkları servisinde yatarak tedavi olması önerisini kabul etmeyen Aybers, ilaç tedavisi gördükten sonra hastaneden ayrıldı.

Aybers, bugün tekrar rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye ulaştırıldı.

Burada yapılan işlemler sonucunda hastanın sevkine karar verilerek, Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastanın nakline uygun hastane araştırıldı.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, hastanın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Dalaman Havalimanına getirilen hasta, buradan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Ankara Astım Muğla Ulaşım Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Kahverengi nasıl elde edilir? Guaj ve akrilik boya ile kahverengi nasıl yapılır? 6 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Mayıs burç yorumları nedir? Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu? Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Wolverhampton maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Wolverhampton maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title