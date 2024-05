Muğla'da güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, Muğla'nın güvenliği ve asayişi hakkında ikinci bilgilendirme toplantısını düzenledi.

Muğla Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda, Mart ve Nisan aylarında yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Toplantıda, Mart-Nisan aylarına ait güvenlik verileri de paylaşıldı. Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda, organize suç örgütlerine yönelik 4 operasyonda 52 kişi gözaltına alındı ve 15 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında 410 operasyon düzenlendi ve 219 kişi yakalandı, 9 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine yönelik 638 operasyonda 712 kişi gözaltına alındı ve 53 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele kapsamında 22 operasyon gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ise 281 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 139 göçmen yakalandı ve 65 organizatör tutuklandı.

Toplantıda açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Mart ayının başında ilkini gerçekleştirdiğimiz toplantımızda terör, asayiş olayları, göçmen kaçakçılığı, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele gibi konularda Emniyet Müdürlüğümüzün, Jandarma Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın yürütmüş olduğu çalışmaları ile ilgili rakamları paylaşmıştık. Bugünde Türkiye'nin Huzuru, Muğla'nın Huzuru bilgilendirme toplantısının ikincisini gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı Mart ve Nisan aylarında güvenlik konusunda yürüttüğümüz çalışmalarımız ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Muğla, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve turizm potansiyeli ile öne çıkan bir il. Bu nedenle, ilimizin güvenliği ve huzuru bizim için son derece önemli. Kolluk birimlerimizle birlikte ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ve huzurunu sağlamak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizin her noktasında etkin bir güvenlik sağlamak amacıyla polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimizle yakın bir iş birliği ve koordinasyon halindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızın ülke genelinde koyduğu hedefler doğrultusunda güvenlik ve asayiş konusunda yürütülen çalışmalarımızı sürekli olarak güçlendiriyor ve modern teknolojileri de bu doğrultuda kullanıyoruz. İlimizde var olan huzur ve güven ortamını devam ettirebilmek için sıfır hata ile tüm birimlerimiz ve Muğla halkının desteği ile var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA