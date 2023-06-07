Fas'ta Normalleşme Karşıtı Filistin'e Destek Cephesi İsrail Parlamentosu Başkanı'nın Ziyaretine Karşı

Fas'ta Normalleşme Karşıtı Filistin'e Destek Cephesi adlı sivil toplum kuruluşu, İsrail Parlamentosu Başkanı Amir Ohana'nın ülkeye bugün yapmayı planladığı ziyarete karşı olduğunu duyurdu. Cephenin yaptığı yazılı açıklamada, 'Cephe, İsrail Parlamentosu Başkanı'nın uğursuz ziyaretini reddetmektedir.' ifadeleri yer aldı.

Fas'ta Normalleşme Karşıtı Filistin'e Destek Cephesi adlı sivil toplum kuruluşu, İsrail Parlamentosu Başkanı Amir Ohana'nın ülkeye bugün yapmayı planladığı ziyarete karşı olduğunu duyurdu.

Cephenin yaptığı yazılı açıklamada, "Cephe, İsrail Parlamentosu Başkanı'nın uğursuz ziyaretini reddetmektedir." ifadeleri yer aldı.

Fas Parlamentosu'ndaki Filistin davasının tüm destekçilerine genel kurul salonunda ziyareti reddetme çağrısı yapan Cephe, ayrıca üyelerden İsrail ile normalleşmeye de karşı olduklarını ilan etmelerini istedi.

Cephe, ziyaretin gerçekleşeceği bugün Parlamento binası önünde protesto düzenleyeceğini belirtti.

İsrail Parlamento Başkanı Amir Ohana, Fas Parlamento Başkanı Reşid el-Talibi el-Alemi'nin resmi davetlisi olarak bugün Fas'a gidiyor.

Fas ile İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette de Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.