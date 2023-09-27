Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Pakistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi ve 2 şüpheli insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.