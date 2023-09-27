Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Pakistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi ve 2 şüpheli insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, kent genelinde sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Pakistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 109 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
"İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika