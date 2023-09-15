Fas'ta meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti

Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından kurtarma görevlileri hayatta kalanları bulmak, yaralıları tedavi etmek ve depremzedelere sağlık malzemeleri ve zorunlu ihtiyaçları ulaştırmak için zamana karşı yarışıyor. Resmi verilere göre depremde 2.946 kişi hayatını kaybetti ve en az 5.674 kişi yaralandı.

Fas'ın Marakeş kentinin eski bir mahallesinde depremde yıkılan bir binanın dışında enkazı temizleyen bir işçi görülüyor, 13 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

MARAKEŞ, 15 Eylül (Xinhua) -- Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından kurtarma görevlileri hayatta kalanları bulmak, yaralıları tedavi etmek ve depremzedelere sağlık malzemeleri ve zorunlu ihtiyaçları ulaştırmak için zamana karşı yarışıyor.

Resmi verilere göre depremde 2.946 kişi hayatını kaybetti ve en az 5.674 kişi yaralandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre 8 Eylül'de yerel saatle 23.11'de Fas'ı vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem yerin 18,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Fas'ın El Huz bölgesindeki Talat N'Yaaqoub'da bir depremzedeyi tedavi eden kurtarma görevlileri, 12 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Fas'ın El Huz bölgesindeki Moulay'da malzeme taşıyan kurtarma görevlileri, 12 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saouri Aissa/Xinhua)

Fas'ın El Huz bölgesindeki Moulay'da malzeme taşıyan kurtarma görevlileri, 13 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saouri Aissa/Xinhua)