Fas elendi mi (Afrika Kupası)? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek?
Afrika Uluslar Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Fas - Güney Afrika maçı oynanıyor. Peki, Fas elendi mi? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek?
Afrika Uluslar Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Fas - Güney Afrika maçı oynanıyor. Fas - Güney Afrika maçı son durum merak ediliyor. Peki, Fas elendi mi? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek?
FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI YAYIN
Fas - Güney Afrika maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fas - Güney Afrika maçı saat 23.00'te başladı.
FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fas - Güney Afrika maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlandı.
FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fas - Güney Afrika maçı San Pedro'da, Laurent Pokou Stadyumu'nda oynandı
FAS AFRİKA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?
Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek Afrika Kupası'ndan elendi.
Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı kazandı ve çeyrek finale yükeldi. Fas'ta Achraf Hakimi 84. dakikada oebaltı atışından yararlanamadı. Sofyan Amrabat ise 90+4'te kırmızı kart gördü.
Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.