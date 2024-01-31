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Fas elendi mi (Afrika Kupası)? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek?

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Afrika Uluslar Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Fas - Güney Afrika maçı oynanıyor. Peki, Fas elendi mi? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek?

Afrika Uluslar Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Fas - Güney Afrika maçı oynanıyor. Fas - Güney Afrika maçı son durum merak ediliyor. Peki, Fas elendi mi? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek?

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI YAYIN

Fas - Güney Afrika maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas - Güney Afrika maçı saat 23.00'te başladı.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas - Güney Afrika maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlandı.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fas - Güney Afrika maçı San Pedro'da, Laurent Pokou Stadyumu'nda oynandı

FAS AFRİKA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek Afrika Kupası'ndan elendi.

Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı kazandı ve çeyrek finale yükeldi. Fas'ta Achraf Hakimi 84. dakikada oebaltı atışından yararlanamadı. Sofyan Amrabat ise 90+4'te kırmızı kart gördü.

Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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