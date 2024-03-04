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Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, yapılan operasyonda 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Fas uyruklu toplam 13 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda bir şüphelinin 'Kasten Yaralama' suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis 13 kaçak göçmen yakaladı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü yabancı uyruklu şahıslar üzerinde denetimlere devam ediyor. Hoca Hamza Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye'de oturma izinleri sona eren 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin 'Kasten Yaralama' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Filistin Gelibolu Cezayir Ayvacık Fas 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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