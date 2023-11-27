Almanya'dan Fas'a Yardım Tırları

Almanya'daki Türklerin, Fas'ta meydana gelen depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için topladığı 3 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Köln'de faaliyet gösteren Haydi-Komm Derneği öncülüğünde İnterkult Porz Derneğinin desteğiyle toplanan yardımlar, tırlarla Fas'ta depremden etkilenen bölgelere ulaştırılarak, yerel yöneticilerin koordinesiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Haydi-Komm Derneği Başkanı Canan Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremin ardından adeta seferber olduklarını, topladıkları 3 tır insani yardımı bizzat bölgeye ulaştırarak dağıttıklarını söyledi.

Durna, "Hijyen malzemesi, elektrik jeneratörü, tıbbi malzeme, ilaç, kıyafet, battaniye gibi insanın hayatta kalabilmesi için neye ihtiyacı varsa temin ederek gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bölgeye getirdik. İki ay içinde yardımları toplayıp bütün bürokrasileri aşarak buraya geldik ve burada askerin de yardımıyla dağıttık. Gündüzleri çok sıcak, geceleri ise çok soğuk bölge olduğu için hem yazlık hem de kışlık malzemelere ihtiyaç vardı, bizim yardım malzemelerimizin içinde ihtiyaç duyulan her şey mevcut." bilgisini verdi.

Tırların 12 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştığını aktaran Durna, yardım malzemelerini yerel makamların yönlendirmesiyle 17 köyde bir hafta boyunca gece gündüz çalışarak 8 kişilik gönüllü ekiple dağıttıklarını anlattı.

Canan Durna, İnterkult Porz Derneği başta olmak üzere bu yardımların yerine ulaşmasında destek olanlara teşekkür etti.