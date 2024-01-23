Fas Büyükelçisi, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Lazreq, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Lazreq, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun'da yıkılan bir apartmanın enkazından sağ çıkarılan bir çocuğu anlatan "Hoş geldin" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Şubat 2023'te Türkiye'yi vuran depremlerin gerçekten trajik bir olay olduğunu kaydeden Lazreq, "Oy verdiğim fotoğraf, halkın mağdur ailelerle gösterdiği dayanışmayı yansıtıyor. Bu fotoğraf aynı zamanda umudu da temsil ediyor. Kurtarma ekiplerinin yüzlerinde gülümsemeyle yaralı bir kurbanı enkazdan çıkardıklarını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lazreq, bu zor günlerde Türk halkının acısını paylaştığını belirterek, benzer bir trajedinin birkaç ay sonra Fas'ta da yaşandığını söyledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un çektiği "Çaresizlik" başlıklı fotoğrafı seçen Lazreq, bu fotoğrafın acı çeken bir babayı gösterdiğini kaydetti.

Lazreq, "Bu, bir savaşın neden olabileceği zulmün doruk noktasıdır. Yani çocukların masumiyetine dokunduğunda. Bunu yaptığınızda artık hiçbir değer kalmamış demektir. Bu tablo beni gerçekten derinden etkiledi, çünkü bir savaş bütün bir neslin geleceğini mahvedebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Türk halkının kadim ve çağdaş tarihlerine olan bağlılığından etkilendim"

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" başlıklı fotoğrafına oy veren Lazreq, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji" ve "Spor" kategorisinde Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları münasebetiyle ışıklandırılan İstanbul'un köprülerinden biri olduğunu kaydeden Büyükelçi, "Türkiye'de yaşayan yabancı bir gözlemci olarak" bu tarihi anı yaşama fırsatı bulduğunu belirtti.

Lazreq, "Bu etkinlik sırasında Türk halkının kadim ve çağdaş tarihlerine olan bağlılığından gerçekten etkilendim. Türk insanının ülkesine olan bu sevgi bağı, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası düzeyde kazandığı önemli konumu da yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde seçtiği "Masum teknoloji" fotoğrafını değerlendiren Lazreq, "Gerçekten geleceği, yani temiz enerjileri içine alan olağanüstü bir tablo. Dünyanın, diğer çevre dostu enerjilerle birlikte geleceğin ana enerji kaynağını oluşturacak olan güneş enerjisi de dahil olmak üzere yeşil enerjilere yönelmekten başka seçeneği olmadığını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafın "ulaşılan hedefin sevincini temsil ettiğini" kaydeden Lazreq, bunun çok güzel bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Lazreq, AA'nın fotoğraflarının "hem sevindirici hem de üzücü pek çok olayın yaşandığı 2023 yılının haberlerini" özetlediğini belirterek, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamasını Türk vatandaşlarıyla paylaşma fırsatı bulduklarını, sokaklarda eşsiz bir sevinç yaşandığını dile getirdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında Gazze'ye yapılan saldırı gibi üzücü anları da yaşadıklarını söyleyen Lazreq, "Ama yine de insanlığın 2023'te yaşanan tüm trajik olaylardan ders alarak daha parlak bir geleceğe sahip olacağına dair umudumuzu koruyoruz." diye konuştu.