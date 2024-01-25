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İGA İstanbul Havalimanı Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine güvenlik eğitimi verecek

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İGA İstanbul Havalimanı, United States Transportation Security Administration (TSA) ile yaptığı iş birliğini genişlettiğini duyurdu. İş birliği kapsamında Orta Asya ve Orta Doğu'daki ülkelerin havalimanı güvenlik personellerinin eğitimini üstlenen İGA, 2024 yılı itibarıyla Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Fas ve Kuveyt'ten 400'den fazla güvenlik görevlisine eğitim vermeyi planlıyor.

İga İstanbul Havalimanı, United States Transportation Security Administration (TSA) ile yaptığı iş birliğini genişlettiğini duyurdu. İş birliği kapsamında Orta Asya ve Orta Doğu'daki ülkelerin havalimanı güvenlik personellerinin eğitimini üstlenen İga, 2024 yılı itibarıyla Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Fas ve Kuveyt'ten 400'den fazla güvenlik görevlisine eğitim vermeyi planlıyor.

İga Akademi bünyesinde yürütülen ve İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerden 2023 yılında, TSA'nın programına dahil Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden 67 havalimanı güvenlik personeli faydalandı. 2024 yılı itibarıyla ise, Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Fas ve Kuveyt'ten 400'den fazla güvenlik görevlisinin İGA'da eğitim görmesi bekleniyor. Aynı zamanda Mısır, Irak, Umman gibi ülkeler de dahil olmak üzere 2024 Nisan ayı içerisinde TSA yetkisindeki 10'dan fazla havalimanına da bu eğitimin verilmesi planlanıyor.

BİLGEN: BU BAŞARI SADECE BÖLGESEL DEĞİL, ULUSLARARASI BİR ETKİ YARATIYOR

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, konuya ilişkin açıklamasında "İGA İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir etki yaratıyor. TSA ile iş birliğimiz, bölge havalimanları için bir örnek teşkil ediyor ve İstanbul Havalimanı'nı dünya çapında bir eğitim merkezi olarak konumlandırıyor. Amacımız, havacılık güvenliği alanında en yüksek standartları belirleyerek, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak.  Bu gelişme, havalimanımızın, havacılık güvenliği eğitimleri konusunda bir marka haline geldiğinin ve sektördeki liderliğinin bir göstergesidir" dedi.

AKREDİTE KURUM SERTİFİKASI VERİLİYOR

Güvenlik sistem ve cihazlarının teknolojileri ve kullanılması, kontrol noktalarında gerçekleştirilen diğer güvenlik uygulamaları ile bu noktadaki yöneticilere yönelik uygulamalı içerikler gibi eğitimlerin tüm koordinasyon çatısı ve detayları İGA Akademi bünyesinde yürütülürken, eğitim içeriğinin tasarımı, aktarılması ve pratik uygulamalar İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü'ndeki yetkin eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Liderlik eğitimlerinde ise hem örnek liderler hem de ilgili olan etkileşimli eğitim yöntemler kullanılıyor ve grup başına 5 gün süren eğitimler sonrası ICAO, IATA ve ACI akredite kurum sertifikası veriliyor.

KADIN PERSONEL SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İGA'da verilen eğitim sadece güvenlik uygulamalarını değil; aynı zamanda güvenlik ekipleri içerisinde kadın liderliğini güçlendirme ve kişisel gelişim eğitimlerini de kapsıyor. Güvenlik hizmetinde rol alan kadın çalışanların, yöneticilik becerilerinin artırılmasına ve sayısal olarak kadın yönetici sayısının artırılmasına yönelik olan 'Güvenlikte Kadınları Güçlendirmek: Kariyer Gelişimi ve Liderlik Eğitimi'nden' ("Empowering Women in Security: Career Advancement and Leadership Development") 2024 Nisan ayı içerisinde Özbekistan ve Kazakistan'dan kadın personeller faydalanacak. 2024 yılında eğitim verilen kadın personel sayısının da artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Havalimanı Orta Doğu Orta Asya İGA Güvenlik Havacılık Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

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