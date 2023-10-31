Edirne'de Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı
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Edirne'de polis ekipleri, şüpheli davranışları nedeniyle durdurmak istedikleri 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birinin çöpe attığı poşet içerisinde uyuşturucu ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin Fas uyruklu düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.
Edirne'de Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki devriye yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.
Polisi gören zanlılar, bir süre kaçtıktan sonra yakalandı.
Şüphelilerden birinin kovalamaca sırasında çöpe attığı poşet içerisinden bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.