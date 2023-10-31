Haberler

Edirne'de Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de polis ekipleri, şüpheli davranışları nedeniyle durdurmak istedikleri 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birinin çöpe attığı poşet içerisinde uyuşturucu ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin Fas uyruklu düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Edirne'de Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki devriye yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.

Polisi gören zanlılar, bir süre kaçtıktan sonra yakalandı.

Şüphelilerden birinin kovalamaca sırasında çöpe attığı poşet içerisinden bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Edirne Fas 3. Sayfa Haberler

title